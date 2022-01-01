В 2022 году у 26% жителей Пермского края упали зарплаты Выросли доходы у 8% опрошенных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

У 26% опрошенных жителей Пермского края в 2022 году уровень доходов снизился. В целом по России этот показатель ниже — 22%. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетовали сотрудники таких сфер, как «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (25%), «Высший менеджмент» (24%) и «Закупки» (23%).

Ещё 36% жителей Прикамья заявили, что их зарплата в этому году осталась без изменений.

И только у 8% опрошенных пермяков доходы выросли (в среднем по России — у 15%). В частности, о росте зарплат сообщили 26% представителей сферы «Добыча сырья», 25% специалистов по закупкам, 22% производственных специалистов, 21% ИТ-специалистов и 20% банковских служащих.

Добавим, что согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае составляет 46 450 руб.

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