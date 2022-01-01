В Перми могут построить второй планетарий Его планируется разместить через дорогу от IMALL Эспланада Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Ниже жилого дома № 77 по ул. Петропавловской, через дорогу от ТРК IMALL Эспланада московская компания «Галатэя» собирается построить второй пермский планетарий. В четверг, 22 декабря, пермская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки рассмотрит заявление Агентства инвестиционного развития по установлению на данном участке зоны, подходящей для строительства научно-просветительского учреждения.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», проект «Галатэи» примет участие в отборе на получение статуса приоритетного инвестиционного, что сулит инвестору льготную аренду, налоговые преференции и административное сопровождение.

В строительство планетария может быть инвестировано свыше 100 млн руб.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «Галатэя» учреждено в Москве в 2010 году предпринимателем Евгением Гудовым. Общество занимается деятельностью музеев.

Напомним, действующий в Перми планетарий расположен по бульвару Гагарина, 27a. Согласно отчету за 2021 год, сумма доходов от оказания платных услуг составила 10,1 млн руб. Общее количество посетителей превысило 100 тыс. человек.

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