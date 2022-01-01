Жителя Перми приговорили к году лишения свободы за пост в соцсетях Поделиться Твитнуть

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В Кировском райсуде Перми вынесен приговор местному жителю за размещение в Интернете противоправного комментария. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что гражданин опубликовал на странице одного из сообществ противоправный пост, «призывающий к применению физической силы и уголовно-наказуемых деяний в отношении граждан определённой социальной группы». Какой именно группы, в надзорном органе не пояснили.

Решением суда противоправный контент из соцсетей был удалён, а написавший его приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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