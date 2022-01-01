Андрей Стрельцов «Молот» победил «Омские крылья» Эта победа позволила пермской команде войти в зону плей-офф Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

«Молотобойцы» начали последнюю в этом году серию домашних поединков. В упорной борьбе подопечные Сергея Бердникова обыграли «Омские крылья» со счётом 3:2.

Победу пермякам принесли шайбы, заброшенные Максимом Веревкиным, Дмитрием Белохоновым и Константином Пархоменко.

«Молот» после этого успеха занимает 15 место в турнирной таблице. Следующий поединок пройдёт также в Перми 23 декабря. Соперником будет новокузнецкий «Металлург».





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