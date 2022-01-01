Андрей Стрельцов
«Молот» победил «Омские крылья»
Эта победа позволила пермской команде войти в зону плей-офф
«Молотобойцы» начали последнюю в этом году серию домашних поединков. В упорной борьбе подопечные Сергея Бердникова обыграли «Омские крылья» со счётом 3:2.
Победу пермякам принесли шайбы, заброшенные Максимом Веревкиным, Дмитрием Белохоновым и Константином Пархоменко.
«Молот» после этого успеха занимает 15 место в турнирной таблице. Следующий поединок пройдёт также в Перми 23 декабря. Соперником будет новокузнецкий «Металлург».
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