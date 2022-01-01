Максим Артамонов В ГИБДД Пермского края рассказали о работе в праздничные дни Водителям рекомендуют заранее планировать посещение подразделений ведомства Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В новогодние праздники приём в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Перми и Пермского края будет проводится по изменённому графику. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию

В ведомстве уточнили, что с 31 декабря 2022 года и до 6 января 2023 года регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД будут работать с 08:00 до 14:00 часов, а 4 по 5 января — с 08:00 до 17:00.



С 1 по 3 января включительно отделы ведомства работать не будут. Выходными днями станут также 7, 8 и 9 января.



К традиционному графику работы подразделения вернутся 10 января.

Госавтоинспекция советует жителям Пермского края заранее планировать посещение подразделения ГИБДД и записаться через портал Госуслуг.

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