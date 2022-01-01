В другую страну хотели бы переехать 29% жителей Прикамья Ещё 21% не прочь переселиться в другой российский регион Поделиться Твитнуть

Примерно половина жителей Пермского края хотели бы навсегда уехать из региона: в другую страну — 29% опрошенных, в другой российский регион — 21%. Об этом сообщает служба hh.ru.

41% жителей Прикамья не хотели бы покидать край, но 9% из них не прочь переселиться в другой населённый пункт внутри региона. Ещё 9% рассказали, что только-только переехали на Западный Урал.

Желание сменить страну проживания чаще встречается у менеджеров высшего звена (56%), специалистов по маркетингу и рекламе (52%) и ИТ (47%). Реже всего уехать за рубеж стремятся HR-менеджеры (25%), а также бухгалтеры и юристы (по 26%).

Среди респондентов, желающих уехать в другую страну, 61% рассматривают Европу, 42% — США и Канаду, 37% — азиатские страны, 30% — страны СНГ, 29% — ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Смену одного региона на другой внутри России чаще всего рассматривают строители (30%) и занятые на производстве (28%).

Люди хотели бы переехать в регионы Центрального ФО (36%), Южного ФО (21%), на Урал (12%), на Дальний Восток (11%).

Среди факторов, которые подталкивают жителей Пермского края к переезду, лидируют низкие зарплаты (54%), недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать (31%), неблагоприятная городская среда (23%), отсутствие перспектив для членов семьи (20%). Ещё 18% заявили об отсутствии возможности работать по профессии.

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