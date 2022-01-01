Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб доброволец из Пермского края Ему было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Зори Плюс"

В зоне боевых действий спецоперации на территории Украины погиб 39-летний доброволец из Полазны Александр Быков.

Как сообщает издание «Зори Плюс», в воинской части, где он служил, родственникам сообщили, что Александр погиб ещё 11 ноября у Червонопоповки (Луганская обл.). Тело военнослужащего должны доставить в Пермский край в ближайшее время, дата похорон пока неизвестна.

По данным родственников, Добрянский военкомат сначала отказал мужчине в мобилизации, но позже Александр нашёл контакты в Донецкой области, созвонился с военными и всё-таки попал в зону СВО.

Александр Быков до отправки на спецоперацию работал электромонтажником.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.