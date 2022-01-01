За сутки в Пермском крае подтверждено 214 новых случаев COVID-19 Три человека скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 214 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 79 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 33 человека, 279 выздоровели, трое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Чайковском и в Лысьвенском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 453 008. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9155 человек.

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