Максим Артамонов В Кудымкаре бывшего мэра осудили на 6,5 лет колонии-поселения Экс-чиновник намерен обжаловать это решение Поделиться Твитнуть

Анатолий Голубков

bezformata.ru

Кудымкарский городской суд признал бывшего мэра Анатолия Голубкова виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека по неосторожности — п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ. Его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в колонии-поселении. Кроме того, Голубкова лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Бывшего чиновника осудили за смертельное ДТП, которое произошло в июне этого года. В состоянии алкогольного опьянения Голубков сел за руль внедорожника, в котором находились четыре пассажира. На автодороге «Кудымкар — Самково» Пермского края водитель выехал на правую по ходу движения обочину. Автомобиль опрокинулась в кювет.

В результате аварии один из пассажиров скончался на месте, второй получил тяжкие травмы. Из всех четырёх пассажиров трое не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Как уточняет издание «Парма Новости», Анатолий Голубков будет обжаловать решение суда.

«Да, мы уже обсудили с моим адвокатом, будем обжаловать. С потерпевшими я рассчитался, деньги полностью выплатил. Я ни от кого не бегал, от потерпевшей стороны есть в деле заявление, что претензий нет и просят не лишать меня свободы», — пояснил изданию бывший мэр.

Анатолий Голубков был мэром Кудымкара до апреля 2014 года. Его отправили в отставку депутаты гордумы по представлению Виктора Басаргина, занимавшего в то время пост губернатора Пермского края, за нарушение антикоррупционного законодательства. Анатолий Голубков пробовал вернуться к власти осенью 2014 года и подал заявление на участие в досрочных выборах нового главы Кудымкара. Но ТИК отказала ему в регистрации. А мэром стал депутат гордумы Иван Мехоношин.

В августе 2015 года Голубков принял участие в довыборах в гордуму Кудымкара по избирательному округу №14, однако проиграл единороссу Дмитрию Седову.

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