В центре Перми пожарные вынесли из горящей квартиры мужчину ЧП случилось в шестиэтажном доме на ул. Пушкина Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около 7 час. утра 20 декабря в шестиэтажном жилом доме на ул. Пушкина в Перми вспыхнул пожар. К месту были стянуты силы и средства трёх пожарных частей, огонь тушили более 20 пожарных, было привлечено 5 единиц техники.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, до приезда подразделений 20 жильцов самостоятельно вышли на улицу, а вот помощь жильцу квартиры, где началось возгорание, пришлось оказывать специалистам. Сотрудники звена газодымозащитной службы при помощи шанцевого инструмента вскрыли дверь жилого помещения и вынесли на руках мужчину, который был передан работникам скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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