Максим Артамонов В Пермском крае насчитали 360 заброшенных населённых пунктов Такие данные привёл Пермьстат Поделиться Твитнуть

Фото: Росстат

Во время Всероссийской переписи населения 2020 года в Пермском крае было выявлено 360 пустующих, заброшенных населённых пунктов, в которых никто не проживал. Об этом сообщил глава Пермьстата Владимир Белянин на заседании совета глав муниципальных образований. Трансляция заседания велась ВКонтакте.

По словам Белянина, в связи с пандемией коронавируса перепись переносилась четыре раза, однако всё же была проведена. Она затронула 3576 населённых пунктов региона.

Это первая цифровая перепись в стране, что даёт анализировать её данные через год. До этого процесс обработки информации занимал три года.

В целом численность населения Пермского края составила 2 532 405 человек. Это на 3,9% меньше, чем в 2010 году. Женское население составляет 54%: на одну тысячу мужчин приходится 1184 женщины, отметил Белянин.

В Перми живет 1 034 006 человек (рост 4,3%). Причём самыми густонаселенными районами стали Свердловский и Мотовилихинский.

Три четверти населения региона живут в городах. Больше всего — в Березниках (151,8 тыс.), в Пермском районе (126 тыс.) и Кунгурском округе (104,6 тыс.).

На сегодняшний день Пермский край занимает пятое место в Приволжском федеральном округе по численности населения.

Следующая перепись запланирована на 2030 год.

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