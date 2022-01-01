Жители Пермского края оценили 2022 год с точки зрения карьеры Поделиться Твитнуть

Более четверти (26%) жителей Пермского края рассказали, что для них 2022 год в плане карьеры ничем не отличается от 2021-го. Такие данные приводит hh.ru. Агентство выяснило, как жители оценивают уходящий год с точки зрения трудоустройства.

Чаще всего никаких существенных отличий в плане работы не замечали работники сферы безопасности (40%), автомобильного бизнеса (36%) и транспортно-логистической сферы (33%).

О переменах в карьере так или иначе заявили 30% опрошенных. Так, 18% жителей Прикамья считают, что в плане работы 2022 год проходит лучше, чем 2020 и 2021-й. Об этом чаще всего заявляли представители сферы туризма и ресторанов (16%), а также строители (15%).

Еще 10% опрошенных признают, что для их карьеры 2022 год лучше, чем 2020-й, но при этом хуже, чем 2021-й. Такого мнения придерживаются 17% маркетологов, 15% представителей сферы искусства и медиа, по 13% - среди рабочего персонала и HR-менеджеров.

Лишь 2% соискателей считают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже пандемийного с локдауном 2020-го. Наиболее часто такие респонденты встречаются среди экспертов по консультированию и консалтингу (10%).

Ещё 44% участников опроса затруднились с ответом.





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