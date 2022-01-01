Годовая инфляция в Пермском крае в ноябре выросла до 12,9% Наибольший вклад в её ускорение внесла динамика цен на авиаперелёты и туризм Поделиться Твитнуть

В ноябре 2022 года годовая инфляция в Пермском крае ускорилась относительно предыдущего месяца на 0,09% и достигла 12,94%. Это выше показателя по России (11,98%) и по Приволжскому федеральному округу (12,02%). Об этом сообщили в Отделении по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России.

Основной причиной ускорения инфляции стал рост потребительского спроса на отдельные виды услуг.

Так, наибольший вклад в ускорение внесла динамика цен на внутренние авиаперелёты, которая отличается повышенной волатильностью. Специалисты отмечают, что увеличился спрос на поездки в связи с ростом популярности внутреннего туризма. Под влиянием этого фактора также начали дорожать экскурсионные туры по России.

Ускорение годового роста цен на зарубежный отдых обусловлено, с одной стороны, ростом спроса на зарубежные поездки в условиях ограниченного предложения, с другой – увеличением затрат авиакомпаний из-за удлинения некоторых маршрутов в условиях закрытия части воздушного пространства.

Кроме того, на годовую динамику цен на услуги воздушного транспорта и зарубежного туризма оказывал влияние эффект базы, связанный с изменением порядка статистического наблюдения. Статистика за ноябрь 2022-го, в отличие от предыдущего года, стала включать более дорогие предновогодние авиаперелёты и новогодние поездки за границу.

В целом годовой темп прироста цен на услуги в ноябре 2022 года повысился относительно предыдущего месяца на 1,54 п.п., до 13,20%.

При этом темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в ноябре снизился относительно предыдущего месяца на 0,37 п.п., до 12,17%. А темп прироста цен на непродовольственные товары за месяц снизился на 0,38 п.п., до 13,52%.

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