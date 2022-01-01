Максим Артамонов В Пермском крае мужчина застрелил мать двоих детей и покончил с собой Преступление произошло 17 декабря Поделиться Твитнуть

В Березниках 22-летний мужчина убил свою сожительницу, у которой было двое детей, а затем совершил суицид. Пара жила вместе с двумя детьми молодой женщины, уроженки Брянска. Трагедия случилась 17 декабря.

По информации портала 59.ru, который ссылается на несколько источников, перед убийством детей отправили к родителям мужчина. А незадолго до трагедии он лечился из-за проблем с почками и находился в подавленном моральном состоянии. При этом он не был ранее судим.

В следкоме пока не прокомментировали происшествие.

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