Ассоциация пермских ТCЖ оспаривает повышения тарифов на вывоз мусора Рассмотрение исков начинается в Пермском краевом суде Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» в Пермском краевом суде оспорит повышение тарифов на вывоз мусора. Истцы просят признать недействительными несколько приказов краевого МинЖКХ. Рассмотрение исков назначено на 20 и 21 декабря.

В частности, ТСЖ просят признать недействующими постановление краевого министерства тарифного регулирования и энергетики о предельных тарифах по обращению с ТКО и приказ регионального минЖКХ об изменении нормативов накопления и средней плотности коммунальных отходов в Прикамье. Об этом сообщает ВЕТТА.

Напомним, с 4 октября Пермский региональный оператор по обращению с ТКО увеличил плату для физлиц с 88 до 100 рублей в месяц.

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