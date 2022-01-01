За сутки в Пермском крае подтверждено 125 новых случаев коронавируса Три человека скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 125 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 56 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано 15 местных жителей, 231 человек выздоровел, трое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 452 794. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9152 человека.

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