За деревянные подпорки под мостом в Перми РЖД оштрафовали на 300 тысяч рублей Прокуратура посчитала их нарушением требований проектной документации Поделиться Твитнуть

фото: Подслушано Пермь

Пермская транспортная прокуратура провела проверку опубликованных в соцсетях в июне 2022 года сведений о ненадлежащем ремонте железнодорожного моста на перегоне Кабельная—Лёвшино в Перми.

Тогда ВКонтакте появились фотографии, на которых видно, что мост рядом с пляжем КамГЭС поддерживают брёвна.

Как отметили в прокуратуре, в рамках капитального ремонта железнодорожного пути на мосту ОАО «РЖД» в мае оборудовало подпорки для раскрепления пролётных строений моста. Данная конструкция устанавливалась с целью предотвращения обрушения во время работы спецтехники.

Однако в нарушение требований проектной документации были использованы деревянные подпорки, а не типовые мостобрусы. «Это создавало угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан», — отметили в надзорном органе.

Транспортной прокуратурой начальнику Свердловской дирекции инфраструктуры было внесено представление.

Кроме этого, прокуратурой в отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Пермского края ОАО «РЖД» назначен штраф 300 тыс. руб.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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