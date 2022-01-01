Максим Артамонов В Перми будут судить гендиректора крупной строительной компании за хищение 13 млн рублей Он выводил деньги через аффилированные ему юридические и физические лица Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора крупной строительной организации. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве, совершенном с причинением крупного ущерба, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с января 2017 года по май 2019 года гендиректор, возглавляя строительную фирму, вывел со счетов организации около 13 млн руб.

Для этого он заключал с аффилированными ему юридическими и физлицами фиктивные сделки и переводил на подконтрольные ему счета деньги, принадлежащие строительной компании.

Эти финансовые схемы привели к банкротству организации и невозможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет, а также причинили крупный материальный ущерб, отметили в прокуратуре.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми.

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