Максим Артамонов В Пермском крае жительница Осы получила деньги за фиктивный брак с мигрантом По решению суда их развели Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Осинский районный суд признал фиктивным брак между 32-летней местной жительницей и 26-летним гражданином Таджикистана. Они стали супругами в начале 2021 года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прокураутру Пермского края.

Как установили в ведомстве, вместе они не жили и совместного хозяйства не вели. При этом за регистрацию брака в ЗАГСе женщина получила денежное вознаграждение. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

В прокуратуре посчитали, что гражданин Таджикистана и жительница Осы поженились, чтобы иностранец смог легально находиться на территории России.

Поэтому надзорное ведомство подало иск об аннулировании записи акта гражданского состояния между супругами в суд. Требования были удовлетворены, а брак признан недействительным. Решение суда вступило в законную силу.

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