Максим Артамонов В Перми сгорел деревянный дом на шоссе Космонавтов Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ЧП Пермь

Пермяки в социальных сетях публикуют фотографии и видео пожара в районе шоссе Космонавтов. Там загорелся деревянный дом.

По данным ГУ МЧС, в 10:06 поступило сообщение о загорании частного дома на ш. Космонавтов. Как выяснилось, горела кровля дома и надворные постройки на площади 50 кв. м.

На тушение пожара привлекались 12 человек личного состава и четыре машины.

Погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает пермякам о бдительности и осторожности при обращении с огнём, а также о соблюдении пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01».

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 258-40-02.

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