Заболеваемость гриппом в Пермском крае выросла за неделю на 13,5% Приостановлена учёба в 300 классах 72 школ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 12 по 18 декабря в Прикамье зарегистрировано 29 437 случаев ОРВИ и гриппа. Это выше показателя прошлой недели на 13,5%. Данные публикует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 52,6%.

Известно, что среди больных циркулируют вирусы гриппа В и А(H1N1) 2009, а также возбудители негриппозной этиологии.

В ведомстве добавили, что из-за всплеска инфекции приостановлена учёба в 300 классах 72 школ и 162 группах 89 детсадов Прикамья.

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