Максим Артамонов В Перми на этой неделе 25 домов останутся без холодной воды Отключение произойдёт с 21 по 24 декабря Поделиться Твитнуть

В нескольких районах Перми с 21 по 24 декабря не будет холодной воды — это связано с проведением аварийно-восстановительных и ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье»,

Жители 25 домов временно останутся без воды, поэтому им рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

С 10 утра в среду 21 декабря ровно на сутки воду отключат в домах по ул. Щербакова, 42, 44, 46, 47, 47а, 49, 58, Белозёрская, 56, Вилюйская, 3, Лоцманская, 13 и Перевалочная, 4.

Затем в четверг, 22 декабря, с 10 утра до 19 вечера не будет холодной воды в домах по адресам: ул. Арагвинская, 3, Балхашская, 235, Братская, 11, Казахская, 3, Самаркандская, 202, Симферопольская, 21, Таджикская, 20, Туркестанская, 210 и Узбекская, 1а.

А 24 декабря воду отключат с 10:00 в домах на ул. Маршала Рыбалко, 100а, 81, 85, 90, 94. Восстановить подачу воды в этих домах планируется на следующий день в 10:00.

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