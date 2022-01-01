Для 80% жителей Перми рост тарифа на тепловую энергию составил 5% Новые тарифы начали действовать с 1 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для 80% жителей краевого центра рост тарифов на отопление с 1 декабря 2022 года не превысил 5%. Для клиентов «Т Плюс» в зоне теплоснабжения ТЭЦ-9 (район Заостровки) рост тарифа составил 9%. Об этом сообщили в министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

В ведомстве напомнили, что для Пермского края правительством РФ утверждены индексы изменения размера платы — 9% и предусмотрено предельно допустимое отклонение от индексов — 2%.

В министерстве добавили, что благодаря переходу города в ценовую зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной», большинство потребителей тепла не увидят значительного увеличения в своих платёжках. По расчётам экспертов, среднестатистическая семья, проживающая в двухкомнатной квартире, будет платить за тепло на 200 руб. больше, чем платила ранее.

Специалисты отметили, что размер платы за отопление зависит не только от тарифа. Сумма может меняться в зависимости от погоды — в морозы объём потребление теплоресурса растёт.

Справка

С 1 декабря 2022 года в Перми действуют следующие тарифы на тепловую энергию:

Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (город Пермь, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14 ПАО) — 2127,14 руб. за 1 Гкал.

Филиал ПАО «Т Плюс» (ВК Кислотные дачи, ВК Новые Ляды, ВК Лёвшино, ВК ПДК, ВК Заозерье, ВК Каменского, 28, ВК Запруд, ВК Банная гора, ВК Окуловский, ВК Подснежник, ВК ДИПИ, ВК Пышминская, ВК Брикетная, ВК Кавказская) — 2127,14 руб. за 1 Гкал.

Филиал ПАО «Т Плюс» (город Пермь) — 1772,71 руб. за 1 Гкал.

Филиал ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-14) — 2127,14 руб. за 1 Гкал.

Филиал ПАО «Т Плюс» (город Пермь, зона теплоснабжения ПТЭЦ-9) — 1634,67 руб. за 1 Гкал.

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