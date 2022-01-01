За сутки от коронавируса скончались два жителя Пермского края Зарегистрировано 158 новых случаев заражения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 158 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 61 житель в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано три человека, выздоровели 155, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Пермском и Краснокамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 452 669. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 149 человек.

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