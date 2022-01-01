«Счастливый платеж» от «Пермэнергосбыт»: осталось всего 5 дней! Поделиться Твитнуть

31 декабря завершится акция «Счастливый платеж» от ПАО «Пермэнергосбыт», каждый участник которой может войти в число 100 победителей и выиграть 1500 рублей на свой «электрический» лицевой счет.

Для участия в акции необходимо выполнить всего одно простое условие. А именно — погасить все долги и начисления за электроэнергию от ПАО «Пермэнергосбыт» до 31 декабря 2022 года любым удобным способом.

Проще говоря, если на последний день 2022 года баланс вашего лицевого счета ПАО «Пермэнергосбыт» равен 0 рублей, то вы автоматически становитесь участником акции «Счастливый платеж», итоги будут подведены 17 января 2023 года.

Согласно положению о конкурсе, формула отбора 100 победителей предельно проста. Формируется общее число участников, каждому присваивается порядковый номер. Затем это число будет разделено на 100, и таким образом определится число — «Шаг победителя». Например, если в акции «Счастливый платеж» примет участие 123520 лицевых счетов, то «Шагом победителя» будет число 1235,2, которое, по положению, будет округлено в меньшую сторону — до 1235. И победителями акции станут участники №№ 1235, 2470, 3705, и так далее.

Всего подобным образом будет определено 100 победителей, каждый из которых получит по 1500 рублей на выигравший лицевой счет «Пермэнергосбыт».

Уточнить свою задолженность и внести оплату онлайн без комиссии, по номеру лицевого счета с квитанции, вы можете, перейдя по ссылке или любым удобным способом, перечисленным на странице онлайн-сервисов ПАО «Пермэнергосбыт» в пункте «Как оплатить без комиссии».





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