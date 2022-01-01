Максим Артамонов «Пермэнерго» возглавил Вячеслав Костецкий Он сменил на этом посту Эдуарда Илларионова Поделиться Твитнуть

Совет директоров «Россети Урал» утвердил нового директора филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго». Им стал заместитель генерального директора Вячеслав Костецкий. Он приступил к работе с 17 декабря. Об этом сообщается на сайте «Пермэнерго».

Эдуард Илларионов, ранее возглавлявший филиал, продолжит работу в структуре компании «Россети Урал» и будет курировать ряд технических проектов. Каких именно, в пресс-службе не уточнили.

Вячеслав Костецкий родился в 1974 году в Краснодаре. Окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «Юриспруденция» и Кубанский государственный технологический университет по специальности «Электроснабжение».

Работать в сфере электроэнергетики он начал в 2005 году. Возглавлял блоки технологического присоединения, перспективного развития, а также реализации услуг в компаниях «Россети Кубань» и «Россети Юг», прерывая карьеру в энергетике на непродолжительное время, работая на госслужбе.

Кроме того, Костецкий принимал участие в реализации крупных федеральных проектов: строительство и модернизация электросетевых объектов для проведения Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, обеспечение электроснабжения Крымского моста, подготовка электросетевой инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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