В Пермском крае ожидаются перепады температуры от 0 до -30 градусов В пятницу снова возможен сильный снегопад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 19 по 25 декабря в Пермском крае ожидаются сильные перепады температуры, об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и я».

В понедельник и с пятницы по воскресенье в регионе ожидаются оттепели до 0 градусов.

Со вторника начнётся резкое похолодание, и до четверга температура в дневные часы в регионе не будет превышать -15... -20 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до -25... -30.

В пятницу, когда начнётся потепление, в Пермском крае снова возможен сильный снегопад.





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