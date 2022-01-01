Судебные приставы взыскивают с Пермской мебельной фабрики долг по налогам Предприятию осталось выплатить 9,7 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы продолжают взыскивать с Пермской мебельной фабрики задолженность по налогам в размере 55 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, благодаря мерам принудительного исполнения в бюджет уже перечислена большая часть долга.

Кроме того, должником также принимаются меры по погашению задолженности. Только за прошлую неделю им в добровольном порядке перечислено в бюджет 2,8 млн руб.

Таким образом предприятию осталось выплатить вместе с исполнительным сбором 9,7 млн руб.

В настоящее время на принудительной реализации находится имущество должника: автомобиль Toyota Camry и токарный станок. Их стоимость оценивается в 12 млн руб. Продажа арестованного имущества позволит компании полностью исполнить все финансовые обязательства.

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