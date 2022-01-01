В Пермском крае сократился объём просроченной ипотеки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объём просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья с начала года сократился на 17,8%. При этом доля просроченной задолженности на первичном рынке остается незначительной, по итогам 11 месяцев 2022 года она составила 0,25%. Просроченная ипотечная задолженность на начало декабря сложилась на уровне 115 млн руб.

В целом по России объём просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья сократился на 11%.

«На снижение объёма проблемной ипотеки на первичном рынке повлиял факт уменьшения количества проблемных объектов недвижимости, — прокомментировал статистику генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — В последнее время не было банкротств девелоперских компаний, а усилия государства (через Фонд развития территорий и региональные фонды защиты прав дольщиков) по борьбе с долгостроями начали приносить результат. При этом мы наблюдаем некоторый рост проблемных ипотечных кредитов среди инвестиционных заёмщиков, которые на волне роста стоимости «квадрата» покупали стройку для дальнейшей перепродажи. Сейчас стало труднее найти покупателей, субсидируемые льготные программы на переуступку не действуют, а на вторичном рынке жилья начался рост ставок».

По данным Росреестра, в январе—сентябре 2022 года продажи в новостройках в России снизились на 16%. Средневзвешенная ставка на первичном рынке жилья выросла до 10,6% годовых с 8,4% в октябре 2021-го. Средневзвешенная по «льготным» программам также выросла с 6% до 6,6% годовых.





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