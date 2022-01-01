Андрей Стрельцов Пермская лыжница вновь стала второй на этапе Кубка страны Мария Истомина пропустила вперёд себя только олимпийскую чемпионку Поделиться Твитнуть

В Кирово-Чепецке прошёл четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам. ​ В дисциплине с раздельным стартом классическим стилем победила олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. ​ Второй финишировала пермская спортсменка Мария Истомина.

Напомним, Мария на домашнем этапе Кубка в Чусовом дважды завоёвывала серебро. И тогда первой на дистанциях также была Степанова.

«Что нужно сделать, чтобы догнать Степанову? Нужно сделать правильную работу. Сегодня мне бежалось ещё лучше, чем в Чусовом. Подработать надо ещё чуть-чуть. Главное для меня сейчас хорошо подготовиться к альтернативному чемпионату мира», — заявила после гонки Мария Истомина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.