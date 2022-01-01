Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли СКИФов Гандбольный клуб из Прикамья добился трудовой домашней победы Поделиться Твитнуть

В пермском СК им. Сухарева прошёл поединок гандбольной Суперлиги. Подопечные Валентина Бузмакова встретились с краснодарским СКИФом.

Команды — соседи по турнирной таблице, поэтому игра получилась упорной. После первой половины была ничья 14:14. Однако в концовке хозяева всё же «дожали» соперника. «Пермские медведи» победили со счётом 29:27.​

Следующая игра для пермской гандбольной команды пройдёт 24 декабря с лидером чемпионата ГК «Виктор» из Ставрополя. Сейчас «медведи» занимают третью строчку турнирной таблицы.

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