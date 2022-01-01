В Пермском крае на пожаре погиб местный житель ЧП случилось в Александровске Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 17 декабря, около 7 часов утра загорелся жилой дом на ул Октябрьской в Александровске Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в здании погибшего мужчину. Вероятно, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём при курении погибшего. Тем не менее проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причина пожара.

На вызов направлялись восемь человек личного состава и две единицы техники.

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