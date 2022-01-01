В Прикамье коронавирусом заболели ещё 196 человек Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 196 новых случаев заражения COVID-19.

Госпитализировано 36 местных жителей, 126 выздоровели, двое скончались.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 452 511. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9147 человек.

Эпидемиологи РФ фиксируют медленный рост заболеваемости в последние недели.

По мнению вирусолога, член-корреспондента РАН Александра Лукашева, подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет не таким резким, как в предыдущие волны.

Эксперт объяснил в интервью ТАСС, что новые варианты SARS-CoV-2 не сильно отличаются от тех, что вызвали предыдущие подъёмы заболеваемости, поэтому «антитела продолжают защищать переболевших».





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