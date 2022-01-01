Стоимость новогоднего «Оливье» выросла за год на 8,5% «Сельдь под шубой» обойдётся на 5,5% дороже Поделиться Твитнуть

Росстат на основе данных о динамике стоимости продуктов питания в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов — «Оливье» и «Сельдь под шубой».

Так, за год стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления «Оливье», выросла в среднем по стране на 8,53%. На 5,52% подорожали продукты, входящие в «Сельдь под шубой».

Среди ингредиентов, необходимых для «Оливье», больше всего подорожали зелёный горошек и маринованные огурцы (+18%). Майонез вырос в цене на 14,41%, а колбаса — на 7,83%. Зато подешевели куриные яйца и овощи. Так, картофель снизился в цене на треть.

На удорожание салата «Сельдь под шубой» повлиял рост цен на сельдь (+18,39%) и майонез (+14,41%). Остальные пять ингредиентов подешевели.

В Росстате отметили, что инфляция по итогам ноября составила 11,98%.

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