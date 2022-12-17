В минобороны опровергли заявление об увеличении срока военной службы по призыву Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве обороны России опровергли заявление военного комиссара Михаила Фотина о якобы грядущем увеличении срока военной службы по призыву.

«Каких-либо изменений законодательства в части, касающейся сроков военной службы по призыву, в настоящее время Минобороны России не предлагается», — говорится в официальном сообщении ведомства. Срок службы по-прежнему будет составлять 12 месяцев.

На днях военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже по два года. По словам Фотина, изменения вызваны вступлением в НАТО «наших северных соседей».

Сейчас видео с комментарием Фотина, данного им телекомпании «Дмитров ТВ», удалено из Интерента, но за сутки успело широко разойтись по сети.

После разразившегося скандала Михаил Фотин заявил телеграм-каналу Baza, что этот ролик — двухгодичной давности. А в разговоре с корреспондентом MSK1.RU Фотин сказал, что видеосюжет якобы был неудачно смонтирован, поэтому его слова неправильно интерпретировали.

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