Анастасия Крутень: Смертность в Пермском крае снизилась на 22% Следующая задача — уменьшить время ожидания приёма у врача Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году система здравоохранения Пермского края справилась со снижением уровня смертности. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 22% и вернулся к «доковидному» рубежу. Об этом на IX Съезде врачей Пермского края сообщила глава минздрава Прикамья Анастасия Крутень.

Министр в своём обращении к присутствующим также озвучила две главные задачи, которые ставятся перед медучреждениями региона на ближайший год. Первая — повышение удовлетворенности населения Прикамья медицинской помощью, вторая — увеличение продолжительности жизни.

«Человек не должен долго ожидать записи на приём и стоять длительно у кабинета. Для этого всем медучреждениям края необходимо изыскать резервы, перераспределить обязанности и значительно увеличить количество бирок для записи к врачам», — заявила министр.

Что касается увеличения продолжительности жизни, то Анастасия Крутень напомнила о важности проведения диспансеризации и профилактических медосмотров.

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