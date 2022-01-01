Максим Артамонов
В Пермском крае мужчина похитил на улице девочку и изнасиловал её
Его осудили на восемь лет строго режима
В Пермском крае 56-летнего жителя Барды суд признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Уголовное дело расследовалось Чернушинским межрайонным следственным отделом. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
Как установил суд, осуждённый ехал на своём автомобиле и увидел идущую вдоль дороги знакомую девочку. Он остановился, схватил её и затолкал в машину, а затем изнасиловал.
После рассмотрения дела суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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