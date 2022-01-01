Андрей Стрельцов «Парма» дома обыграла «Астану» Пермские баскетболисты взяли реванш за поражение в гостях Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Перми 17 декабря состоялась игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Пармы» на родной арене взяли вверх над БК «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась победой пермского клуба со счётом 94:74.

Джастин Роберсон стал самым результативным игроком встречи. Он набрал в итоге 20 очков. Чуть меньше, 19 баллов, в активе у Данилы Походяева.

Следующий поединок в турнире подопечные Евгения Пашутина сыграют 22 декабря. Матч пройдёт в Краснодаре, соперником пермяков будет «Локомотив-Кубань».

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