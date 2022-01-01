Андрей Стрельцов
«Парма» дома обыграла «Астану»
Пермские баскетболисты взяли реванш за поражение в гостях
В Перми 17 декабря состоялась игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Пармы» на родной арене взяли вверх над БК «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась победой пермского клуба со счётом 94:74.
Джастин Роберсон стал самым результативным игроком встречи. Он набрал в итоге 20 очков. Чуть меньше, 19 баллов, в активе у Данилы Походяева.
Следующий поединок в турнире подопечные Евгения Пашутина сыграют 22 декабря. Матч пройдёт в Краснодаре, соперником пермяков будет «Локомотив-Кубань».
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