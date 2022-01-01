Максим Артамонов «Пермэнергосбыт» взыскивал с пенсионерки долги за электричество в снесённом доме После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация вернула незаконно удержанные деньги Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению пенсионерки из дома престарелых. Она рассказала, что компания «Пермэнергосбыт» взыскала с неё более 22 тыс. рублей за долги в квартире, в которой она не живёт уже более пяти лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как установила прокуратура, ПАО «Пермэнеросбыт» насчитала пенсионерке долг за электроэнергию с 2017 года по 2021 год. При этом в декабре 2017 года женщина продала квартиру, а в 2019 году этот дом был снесён.

В надзорном органе посчитали, что в этих обстоятельствах начисление долга со стороны «Пермэнергосбыта» было незаконным. Поэтому прокурор внёс руководителю ресурсоснабжающей организации представление. Все деньги, которые незаконно удерживал «Пермэнергосбыт», возвращены заявительнице.

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