Максим Артамонов
«Пермэнергосбыт» взыскивал с пенсионерки долги за электричество в снесённом доме
После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация вернула незаконно удержанные деньги
Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению пенсионерки из дома престарелых. Она рассказала, что компания «Пермэнергосбыт» взыскала с неё более 22 тыс. рублей за долги в квартире, в которой она не живёт уже более пяти лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как установила прокуратура, ПАО «Пермэнеросбыт» насчитала пенсионерке долг за электроэнергию с 2017 года по 2021 год. При этом в декабре 2017 года женщина продала квартиру, а в 2019 году этот дом был снесён.
В надзорном органе посчитали, что в этих обстоятельствах начисление долга со стороны «Пермэнергосбыта» было незаконным. Поэтому прокурор внёс руководителю ресурсоснабжающей организации представление. Все деньги, которые незаконно удерживал «Пермэнергосбыт», возвращены заявительнице.
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