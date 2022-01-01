Максим Артамонов В Перми с 19 декабря изменится расписание автобусов на маршрутах №24 и 63 График движения скорректируют на основании обращений пермяков Поделиться Твитнуть

С 19 декабря в Перми изменится расписание движения автобусов на маршруте №24 «Лёвшино—Площадь Дружбы». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.



По мнению чиновников, это повысит точность соблюдения расписания, уменьшит время в пути на некоторых маршрутах и повысит безопасность движения. Кроме того, по будням будет возвращено отправление от остановки «Ул. Памирская» в 06:12.



Также изменится последнее отправление от остановочного пункта «Ул. Обвинская» на маршруте №63 «М/р Крохалева—Площадь Дружбы». Последний рейс в сторону Крохалева будет отправляться на четыре минуты позже — в 23:26. Изменения вводятся по просьбам пассажиров.



Актуальное расписание и маршруты следования можно узнать на сайте Гортранса или в его мобильной версии.





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