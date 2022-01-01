Максим Артамонов Пермяка оштрафовали за демонстрацию нацистской символики Он разместил изображение на своей странице в социальной сети Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

Дзержинский райсуд Перми вынес постановление о штрафе мужчине за пост в соцсетях. Ранее в отношении пермяка был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Как выяснилось на судебном заседании 15 декабря, в апреле 2022 года мужчина на своей странице ВКонтакте разместил изображение, в котором была символика украинского военизированного националистического объединения «Азов» (по решению Фрунзенского районного суда Владимира от 30.11.2015 признана экстремистской организацией).



На суде мужчина признал свою вину и согласился с протоколом. Он пояснил, что удалил изображение из соцсетей.



Суд квалифицировал действия пермяка по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях — публичное демонстрирование символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами.

В итоге суд назначил ему наказание в виде административного штрафа 1 тыс. руб. Постановление пока не вступило в законную силу.





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