В Тюменском учебном центре скончался мобилизованный житель Пермского края 34-летний мужчина был призван из Косинского округа Поделиться Твитнуть

Мобилизованный из Косинского округа Пермского края 34-летний мужчина скончался в Тюменском военном учебном центре. Следов суицида или насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в центре, за всё время пребывания в «учебке» мобилизованный ни разу не обращался к медикам с жалобами на здоровье.

В департаменте информполитики администрации губернатора факт смерти мобилизованного подтвердили и сообщили, что его семью возьмут на контроль специалисты краевого центра, ей будет оказана всяческая поддержка, в том числе с организацией похорон.

Минобороны выплатит семье страховку, краевое минсоцразвития посодействует с организацией похорон.

Ранее сообщалось, что в том же учебном центре в ноябре от остановки сердца скончался мобилизованный из Прикамья 49-летний сотрудник министерства социального развития региона Дмитрий Мошев. Он тоже ни разу не обращался к медикам с жалобами на состояние здоровья.

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