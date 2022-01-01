Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 16 по 18 декабря Поделиться Твитнуть

16 декабря в 12:00 в Театре-Театре пройдёт экскурсия по театральному закулисью (6+).

16 декабря в 16:00 в селе Насадка пройдёт торжественная церемония закрытия проекта «Насадка. На арт-волне» (0+). Гостей ждут катание на коньках, игры и забавы на льду, выставка о процессе изготовления хлеба, экспозиции произведений, выполненных в технике «дрифтвуд», к 375-летию села: «Строгановы. Насады. Насадка» и «Не сомкнутся над памятью волны» об истории затопленных деревень, а также мастер-классы и многое другое. Финальной точкой дня и проекта в целом станет показ оперы Игоря Машукова «Танго с коровами» (6+) на стихи Василия Каменского.

16 декабря в 17:00 на городской эспланаде (квартал между улицами Попова, Ленина, Петропавловской и зданием Заксобрания) состоится торжественное зажжение главной новогодней ёлки (0+). Здесь можно будет отправить открытку в рамках акции «Новогодняя открытка из Перми»

16 декабря в 19:00 в Пермском театре юного зрителя можно увидеть новую постановку великой трагедии о любви «Ромео и Джульетта» (16+). Сценическая редакция Константина Яковлева.

16 декабря в 19:00 и 18 декабря в 17:00 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» на большом экране можно увидеть фильмы «Кинотанец» (18+) и «Эксперимент» (18+) в рамках фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva.

16 декабря в 19:00 во Дворце культуры им.Калинина академический хор «Млада» исполнит концертную программу «Новый год не за горами» (12+).

16 декабря в 20:00 в театре «Сцена-Молот» Свободный театр современного танца представит спектакль «Провинция — Столица» (18+) на песни группы OQJAV и стихи Вадика Королёва.

16 декабря в 23:00 на сайте OperaVision пройдёт трансляция: Камерная музыка с оркестром Академии Пауля Хиндемита (16+). Здесь же можно увидеть документальный фильм о воспитании молодых оркестровых музыкантов Франкфуртской оперы.

17 декабря в 00:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция концерта Софийского филармонического оркестра в Большом зале Берлинской филармонии (16+). Маэстро Найден Тодоров и пианист-виртуоз Людмил Ангелов — двое известнейших болгарских музыкантов — исполнят со знаменитым ансамблем программу, посвящённую творчеству их прославленных соотечественников, а также музыку Мендельсона.

С 17 декабря в Пермском цирке стартует новое представление «Ёлка в цирке» (0+). В программе — выступления акробатов и эквилибристов, «парад велофигуристов», аттракцион «Империя львиц» и многое другое.

С 17 декабря в Центре городской культуры работает выставка «Поговори со мною, мама» (18+). Это проект про коммуникацию между поколениями, он проблематизирует отсутствие терминологии и эмоциональной готовности для разговора о недавнем прошлом наших мам и бабушек.

17 декабря в 11:00 в частной филармонии «Триумф» состоится песочное шоу «Снежная Королева» (0+). В представлении принимает участие солист Уральского государственного театра эстрады, лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов (Екатеринбург).

17 декабря с 12:00 до 20:00 в Центре городской культуры пройдёт второй блошиный рынок «Пермь Винтаж» (0+), посвящённый теме моды. Посетителей ждёт выставка-продажа винтажной одежды, обуви, украшений и аксессуаров, а также лекционная программа.

17 декабря в 14:00 в Доме Мешкова пройдёт мастер-класс по текстильному портрету (12+). Все желающие могут из ткани и ниток создать портреты исторических личностей, чья жизнь была связана с Пермью и Пермским краем. Все созданные портреты будут составлять единое панно, посвящённое юбилею города. Мастер-классы проводит главный хранитель Пермского краеведческого музея Надежда Горшкова.

17 декабря с 14:00 в музее-заповеднике «Усолье Строгановское» развернутся площадки фестиваля «Горный город». В программе — лекции-показы историка моды, театрального художника Андрея Скаткова (Москва), концерты, презентации делегаций городов и поселений с заводской историей. В 17.45 — светомузыкальный перформанс «Свет. Музыка. История».

фото: Народный фотоклуб «Пермь»

17 декабря в 15:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов имени Виктора Салина исполнит «Сказку о царе Салтане» (6+). Текст читает Заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова. Музыкальное оформление Галины Токаревой.

17 декабря в 15:00 в музее современного искусства PERMM в рамках выставки Вадима Михайлова «Это другое» (18+) пройдёт экскурсия с психологом Ольгой Копыловой «Повернуться лицом к жизни, или Терапевтический эффект современного искусства» (18+).

17 декабря в 17:00 в Пермском театре юного зрителя в рамках проекта «Come In/Камин» пройдёт встреча с артистом Яковом Рудовым (6+). За чашкой чая можно будет поговорить с артистом, задать ему интересующие вопросы и просто провести приятный вечер в хорошей компании.

17 декабря в 18:00 во Дворце культуры им.Гагарина солист московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Сергей Шеремет выступит с концертом «Воспоминание» (6+).

17 декабря в 19:00 во Дворце культуры им.Солдатова Neo Classic Orchestra представит сольную программу «Мировые хиты Неоклассики» (6+). Зрителей ждёт камерный вечер неоклассической фортепианной музыки в исполнении солиста оркестра Антона Коновалова. В программе — хиты Макса Рихтера и Людовика Эйнауди, а также рождественские произведения известных неоклассиков.

17 и 18 декабря в арт-пространстве «Другие круги» и Центральном выставочном зале пройдёт серия праздничных мастер-классов (12+).

17 и 18 декабря в 15:00 и 16:15 в Пермском театре оперы и балета им.П.И.Чайковского пройдут экскурсии по театру (6+). Путешествие начинается в вестибюле у памятника Петру Ильичу Чайковскому, имя которого Пермский театр оперы и балета носит с 1965 года. Маршрут пролегает через оркестровую яму и сцену с остановкой у памятника истории — кирпичной кладки, бережно сохранённой со времён открытия каменного здания театра в XIX веке. По пути экскурсоводы рассказывают о главных фактах в истории старейшего музыкального театра на Урале. И, конечно, вспоминают анекдоты из театральной жизни: например, как легендарный авиатор Чкалов во время спектакля спас певицу, когда у неё от пламени свечи загорелся парик.

18 декабря с 12:00 до 18:00 в ТЦ «Разгуляй» пройдёт благотворительный фестиваль «Котофест» (0+). Цель фестиваля — сбор средств на строительство нового дома для приюта «Матроскин» и поиск хозяев для подопечных приютов. В программе — «котомаркет», живая музыка, развлечения для детей, новогодняя фотосессия и многое другое.

18 декабря в 15:00 TheatreHD кинотеатр «Синема Парк Кристалл» приглашают на «Золотую маску в кино». Будет показан спектакль Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» (18+). Это история про непрошедшее время, в которой страшная реальность сталинских репрессий переплетается с фантасмагорическими снами и фантазиями.

18 декабря в 15:00 в Центре городской культуры в рамках выставки «Поговори со мною, мама» (18+) состоится дискуссия на тему поколенческого разрыва.

16 декабря в 19:00 во Дворце культуры им.Калинина Omerto Dance Company представит этническое танцевальное шоу Slavyane (12+) по мотивам пермского звериного стиля.

До 28 декабря в киноцентре «Премьер» в рамках предновогодней программы будет показан мультфильм Виктора Глухушина «Щелкунчик и волшебная флейта» (6+).

До 7 января 2023 года в Доме-пекарне Демидовых театр «немхат» и ПГМУ им. академика Евгения Вагнера проводят специальный проект «Звуки зелёного леса» (0+), объединяющий несколько мероприятий, которые будут созданы под кураторством психолога Вадима Шаповалова. «Семейные обеды» пройдут для пяти разных семей с 15 по 22 декабря в Доме Демидовых. Для каждой организуют уникальный концептуальный ужин — повод собрать всех родных и близких в одном месте. «Нежные встречи» — это бесплатные индивидуальные беседы с психологом, мягкая, аккуратная терапия, поддержка и помощь, забота и принятие. Они пройдут до 29 декабря. Финалом проекта станет «Рождественский благотворительный день семей» в поддержку малоимущих семей, куратором которого выступит артистка Пермского балета Лизавета Макиенко.

До 15 января 2023 года в Пермской Арт-резиденции работает выставка «Театр без сцены. Часть вторая» (0+). Представлены скульптура, живопись, графика, сценография, объекты и коллажи.

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

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