За сутки в Пермском крае подтверждено 228 новых случаев COVID-19 Три человека скончались Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 228 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 67 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 30 человек, 203 выздоровели, скончались трое.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и в Александровском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 452 076. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9143 человека.

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