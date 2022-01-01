За сутки в Пермском крае подтверждено 228 новых случаев COVID-19
Три человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 228 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 67 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 30 человек, 203 выздоровели, скончались трое.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и в Александровском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 452 076. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9143 человека.
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