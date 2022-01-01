Максим Артамонов В Пермском крае с 16 декабря частично возвращается масочный режим

Ограничения вводятся из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в связи с ростом заболевания гриппом и ОРВИ вводится ограничение на посещение больных в стационарах и пациентов, которые находятся в организациях социального обслуживания. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.



Ситуация с гриппом и ОРВИ оценивается в регионе как неблагополучная. Сейчас в Пермском крае зафиксирована активность вирусов гриппа, в том числе и грипп А (H1N1). Это будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости, считают в краевом Управлении Роспотребнадзора.



Для сотрудников и пациентов медорганизаций, организаций соцобслуживания, где живут пожилые люди и инвалиды, а также детских домов и социально-реабилитационных центров для детей будет действовать масочный режим.



В связи с ростом числе заболевших гриппом до особого распоряжения ограничен допуск посетителей к лицам, проживающим в организациях соцобслуживания, ограничены посещения больных в стационарах. Кроме этого, в медицинских и образовательных учреждениях, а также организациях социального обслуживания усилен дезинфекционный режим.



Руководителям школ и организаций среднего профессионального образования Роспотребнадзор рекомендует принимать решение о временном приостановлении образовательного процесса в классе (группе), если количество заболевших в классе или группе составляет более 20% от числа учащихся. Аналогичные меры ведомство рекомендует применять и в детских садах.

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