Максим Артамонов На пожаре в жилом доме под Лысьвой погиб человек Спасателям удалось не допустить распространение огня на другие здания Поделиться Твитнуть

По сообщению ГУ МЧС России по Пермскому краю, 15 декабря произошёл пожар в посёлке Кормовище Лысьвенского городского округа.



В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в 7:22. На место происшествия прибыли 18 спасателей и пять машин МЧС. Было установлено, что дом горит изнутри.



Пожар был локализован в 7:58, а ликвидация горения — в 8:40. На пожаре был обнаружен один погибший.



При этом сотрудники МЧС смогли спасти от огня соседние жилые дома, расположенные в 10 м от места пожара.



Приблизительная площадь пожара составила 84 кв. м.



Сейчас ГУ МЧС России по Пермскому краю проводит проверку. Выясняются обстоятельства и причина пожара.



Ведомство призывает жителей Пермского края быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

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