В Пермском политехе предложили способ борьбы с ДТП зимой

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Учёные разработали технологию дорог с подогревом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёные Пермского политеха разработали технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями. Они предложили её в качестве альтернативы в борьбе со снежным покровом и образованием ледяного наката.



Как отмечают разработчики, практика использования соли и специальных химических реагентов не оправдывает себя, потому что это не всегда эффективно, финансово невыгодно, к тому же — вредно для экологии.



В сравнении с другими методами устранения гололёда на автомобильных дорогах подогрев является по-настоящему эффективным с точки зрения экологии, а также экономики и срока службы дорог, считают разработчики.

Благодаря тёплому слою при строительстве дороги на дорогах уменьшится количество аварийных ситуаций, в городах станет лучше ситуация с пробками, потому что в некоторых случаях они создаются из-за снегоуборочных машин.

«Технология заключается в укладке дополнительного слоя, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить», — сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Кирилл Тюрюханов.



При этом система подсоединена к метеослужбе — это позволит быстро среагировать при выпадении осадков.



«Выпавший снег не копится, а мгновенно тает, такие изменения в дорожной одежде существенно облегчат жизнь водителям, пешеходам», — отмечает студентка строительного факультета ПНИПУ Екатерина Соколова, которая участвовала в разработке.



По её словам, у такой технологии лишь один минус — высокая стоимость, но при этом дороги имеют больший срок службы, ведь периодическое промерзание и оттаивание в течение холодного сезона приводит к образованию трещин и выбоин на традиционных асфальтобетонных покрытиях.



Кроме того, будет значительная экономия на уборке улиц: топливо для дорожной техники, зарплаты коммунальщикам и специальные смеси для посыпки дорог.



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