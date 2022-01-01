Районная больница в Пермском крае задолжала поставщикам более 10 миллионов рублей

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  permkrai.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Осинская центральная районная больница» задолжала 59 поставщикам медикаментов, оборудования, специализированной техники, лечебного питания и пр. свыше 10 миллионов рублей.

Кредиторская задолженность выявлена в результате проверки, проведённой районной прокуратурой.

Главному врачу больницы было внесено представление, кроме того, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением УФАС Пермского края должностное лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения.

В результате принятых прокуратурой мер учреждение погасило большую часть задолженности в размере 8,3 млн руб., выплата оставшейся суммы находится на контроле прокуратуры.


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