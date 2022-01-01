За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 309 человек Два человека скончались Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 309 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 126 жителей в возрасте 60 лет и старше. Именно среди этой категории пациентов болезнь может развиваться особенно тяжело.

Госпитализировано 23 человека, выздоровел 231, двое пациентов скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, в Краснокамском и Лысьвенском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 451 848. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9140 человек.

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