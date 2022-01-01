Из-за аварии более 100 домов в Орджоникидзевском районе Перми останутся без воды Ремонтные работы займут сутки Поделиться Твитнуть

Из-за аварии на сетях водоснабжения в районе дома № 93 по ул. Фрунзе в Перми на сутки будет отключена вода в 120 домах Орджоникидзевского района города. Отключение необходимо для ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», краны пересохнут с 9:00 16 декабря, включение воды ожидается в 11:00 17 декабря.

Адреса отключений:

Оператор рекомендует горожанам сделать запасы воды на сутки.

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